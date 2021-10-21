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Общество / Здоровье

Система QR-кодов начнет действовать в Псковской области с 30 октября

21 октября 2021 года, 21:36

Система QR-кодов начнет действовать на территории Псковской области с 30 октября. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона. Ранее планировалось введение в области QR-кодов с 1 ноября.

Система QR-кодов начнет действовать в Псковской области с 30 октября

Фото: ГТРК «Псков»

С 30 октября граждане, которые достигли 18 лет, смогут посетить объекты общественного питания, аквапарки, бассейны, фитнес клубы и фитнес-центры, а также другие спортивные объекты только при предъявлении документа о завершенной вакцинации (сертификата) или о перенесенном коронавирусе в течении шести месяцев с момента выздоровления.

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Комментарии

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Бабулечка
23:35 21.10.2021

Совсем обнищает область, желающих посетить указанные места найдётся очень мало.

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