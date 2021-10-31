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Общество

ПАИ запускает новый видеопроект «Псковский телеграм Online»

31 октября 2021 года, 19:56

Новый видеопроект «Псковский телеграм Online» запускает Псковское агентство информации.

ПАИ запускает новый видеопроект «Псковский телеграм Online»

Еженедельно по понедельникам в 09.00 утра в прямом эфире ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев будут обсуждать различные темы, связанные с началом новой недели: чего стоит ждать от неё псковичам, а чего не стоит.

Трансляции будут вестись в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте», в Telegram-канале «Псковские новости», а также на Youtube-канале Псковского агентства информации

Гости в программе приветствуются, QR-код обязателен.

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