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Общество

Полярное сияние запечатлели в Печорском районе

31 октября 2021 года, 11:52

В ночь на 31 октября в небе над Печорским районом запечатлели полярное сияние. Об этом сообщил астроном Петр Митрофанов в сообществе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Полярное сияние запечатлели в Печорском районе
Ковш Большой Медведицы и полярное сияние над храмом в д. Заболотье. 31.10.2021 01:33
Фото: Петр Митрофанов
Полярное сияние запечатлели в Печорском районе
Ковш Большой Медведицы и полярное сияние над храмом в д. Заболотье. 31.10.2021 01:37
Фото: Петр Митрофанов
Полярное сияние запечатлели в Печорском районе
Полярное сияние рядом с храмом в деревне Заболотье
Фото: Петр Митрофанов

Уникальное природное явление сфотографировали в деревне Заболотье у строящегося храма в Печорском районе в промежутке с 01.00 до 02.30 ночи. По словам Петра Митрофанова, в вечернее время, вопреки имевшимся прогнозам, северное сияние не наблюдалось в небе над Псковской областью. Зеленоватое свечение, как отметил пскович, стало возможным увидеть только ближе к часу ночи.

«На фотоснимках также заметно красноватое свечение и небольшие столбы. <…> К сожалению, сияния не было столь эффектным и заметным, как прогнозировалось, в городе его практически заметить было бы невозможно», – поделился в группе Петр Митрофанов.

Помимо полярного сияния астроном из Пскова запечатлел на фотоснимках и созвездие «Большая Медведица», семь звезд которой составляют фигуру, напоминающую ковш с ручкой.

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