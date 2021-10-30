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Общество

Городской культурный центр в Пскове отремонтируют к декабрю 2021 года

30 октября 2021 года, 15:16

Ремонтные работы в Городском культурном центре в Пскове планируется завершить до декабря этого года, чтобы в обновленном здании отпраздновать 60-летие ГКЦ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс службе администрации города.

Городской культурный центр в Пскове отремонтируют к декабрю 2021 года

Фото пресс-службы администрации города Пскова

В здании проходит капитально ремонт фойе 1-го этажа, главного входа и колоннады.

В фойе проходит перепланировка. Рабочие планируют сделать ее более просторной – входную группу вынесут за пределы здания. Специалисты увеличат крыльцо в четыре раза и сделают более удобным.

Колоннаду приведут в надлежащий вид, а также смонтируют систему антиобледенения и сделают подсветку.

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