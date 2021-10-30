Ведерников: К нарушителям противоковидных ограничений будут применяться самые жёсткие меры

К нарушителям противоковидных ограничений будут применяться самые жёсткие меры. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем еженедельном обращении к жителям региона.

«Последний пример – за проведение подпольных вечеринок и продажу алкоголя без лицензии была оштрафована кальянная в Пскове на 3 млн рублей», – рассказал глава региона.

Губернатор также напомнил, что область постаралась найти оптимальные и наименее болезненные сценарии борьбы с ковидом без введения локдауна. Глава региона подчеркнул, что это потребовало введения системы QR-кодов, которая начнет действовать с 30 октября и будет распространятся на общепит, аквапарк, бассейны, фитнес-клубы, предприятия досуга.

«Мы сохранили возможность работать для этих отраслей, но будем требовать неукоснительного исполнения действующих ограничений, – подчеркнул Михаил Ведерников. –Если быть объективным, мы старались никогда не перегибать палку в части штрафов, и ко всем относиться с пониманием. Прошу вас не злоупотреблять этим отношением».