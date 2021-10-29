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Общество

Реконструкция Летнего сада планируется в Пскове

29 октября 2021 года, 11:42

Реконструкция Летнего сада планируется в Пскове. Данный вопрос был рассмотрен в рамках 58-й сессии Псковской городской Думы 29 октября, передает Псковское агентство информации.

Реконструкция Летнего сада планируется в Пскове

Фото: Дарья Хваткова

Как отметила заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова, проект реконструкции улицы Свердлова с прилегающими парковыми зонами был разработан еще в 2017-2018 годах.

Реконструкция ботанического сада, парка у реки Псковы, являющегося прилегающей территорией, была проведена в рамках первого и второго этапов реализации проекта. Кроме того, ремонтные работы были завершены на самой улице Свердлова и частично в парке Победы.

Валентина Зубова также отметила, что территория Летнего сада между Площадью Победы и Октябрьским проспектом на данный момент может заявиться в программу «Духовные истоки», однако для этого необходима новая проектная документация. Деньги на корректирование документации, по ее словам, уже запросили у региона.

Относительно формирования доступной среды Зеленого театра Валентина Зубова подчеркнула, что все необходимое будет прописано проектировщиками в техническом задании. «Пути подъезда и подходы будут приспособлены для маломобильных групп населения», – подчеркнула она.

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