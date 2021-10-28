Почти 70 новых базовых станций сотовой связи установят в Псковской области

В Псковской области до конца года установят 67 новых базовых станций сотовой связи. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации. Это позволит обеспечить более 20 тысяч жителей Псковской области доступом к современным качественным услугам мобильной связи.

Установка базовых станций в регионе ведется при поддержке Правительства Российской Федерации совместно с администрацией Псковской области в рамках проекта «Развитие услуг подвижной радиотелефонной связи и беспроводного широкополосного доступа к сети „Интернет“ на территориях малочисленных населенных пунктов Псковской области». На его исполнение регион получил 200 млн рублей.

«Реализуемые на территории Псковской области меры по обеспечению услугами мобильной связи являются беспрецедентными в Северо-Западном федеральном округе. В 2022 году планируется установка еще 72 базовых станций. Ожидается, что в результате реализации данных мероприятий к 2023 году услугами мобильной связи удастся обеспечить более 94% жителей Псковской области», – отметил Виталий Рахманов.

На данный момент в рамках его реализации уже заключены контракты на установку 48 базовых станций сотовой связи в населенных пунктах региона с населением от 20 до 100 человек. Дополнительно, как отметил Виталий Рахманов, за счет средств регионального бюджета были заключены контракты на установку в Себежском районе семи базовых станций.

Реализация регионального проекта развития мобильной связи, по словам и.о. начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталия Рахманова, будет продолжаться и в 2022 году. По предварительным данным, Правительством РФ уже поддержана инициатива выделения дополнительных субсидий в бюджет региона в размере 260 млн рублей для продолжения реализации комплекса мер по развитию сотовой связи.

Кроме того, до конца года в Псковской области в рамках реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» установят вышки мобильной связи в населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек, в которых полностью отсутствует связь. До конца 2021 года будут установлены 12 вышек, в 2022 – еще 18. Данный проект рассчитан до 2030 года. За это время в Псковской области около 200 населенных пунктах планируется обеспечить качественной мобильной связью.

В администрации также отметили, что мобильная связь стандарта 4G будет развиваться также и вдоль региональных автомобильных дорог. Кроме того, адресная помощь в подключении интернета в исключительных случаях будет оказывать отдельным гражданам.