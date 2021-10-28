Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Миллион рублей выиграл пскович в государственной лотерее

28 октября 2021 года, 10:48

Житель Псковской области выиграл миллион рублей в 1369-м тираже государственной лотереи «Русское лото». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УФПС России. Выигрышный билет был приобретен в центральном отделении Почты России в Пскове.

Миллион рублей выиграл пскович в государственной лотерее

Фото: Дарья Хваткова

Как отметил пскович, лотерейные билеты его семья покупает постоянно. Благодаря выигрышу мужчина смог погасить ипотеку.

В пресс-службе подчеркнули, что с начала года в почтовых отделениях было продано 113 тысяч выигрышных лотерейных билетов общей суммой примерно 15 млн рублей. Самым крупными выигрышами среди них были 1,5 млн рублей и три по 1 млн рублей.

«Важно верить в то, что ты делаешь. В моей семье часто дарят друг другу лотерейные билеты. Это всегда приятное волнение, радостное ожидание. Лотерейные билеты можно приобрести в любом почтовом отделении», – отметила директор УФПС Псковской области АО «Почта России» Дарья Цилина.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ремонт мест общественного пользования завершился в здании псковского аэропорта
Подрядчика обязали исправить недостатки в реставрации церкви Успения Богородицы в Мелётово
До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 17 ноября
12 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Псковской области
Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове
С 17 ноября в Пскове перекроют одну полосу движения на улице Кузбасской дивизии
В Печорах намерены запретить парковку на улицах возле монастыря
Почти пять тысяч нарушений правил парковки зафиксировали в Псковской области
Парковка за Центром семьи в Пскове может стать платной

Комментарии

Авторизация
No comments
Вопрос жизни

Общество / Здоровье
10 ноября 20:22

Вопрос жизни

Медики бьют тревогу: невакцинированные от коронавируса будущие мамы ставят под угрозу и себя и еще нерожденного малыша
Ногу свело?

Общество / Здоровье
9 ноября 14:41

Ногу свело?
О наших героях переписи

Общество
2 ноября 12:44

О наших героях переписи