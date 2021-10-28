Перейти на экопластик предложила псковская школьница

Ученица 11-го класса псковской школы №2, финалистка всероссийского конкурса «Большая перемена», Татьяна Шацкая предложила использовать экопластик в магазинах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

В полуфинале конкурса участникам была обозначена проблема, решение которой им необходимо было найти. В этот раз ей стала проблема истощения природных ресурсов.

Школьница из Пскова вместе с объединенной группой, в состав которой она вошла, выбрала тему «Развитие науки и экоматериалов». «Честно говоря, я не была удивлена, так как проблема экологии обсуждаемая, она ждет любых идей и решений», – поделилась псковичка.

Татьяна Шацкая вместе со своей командой в ходе решения предложенного кейса разработала проект по созданию новых экоматериалов. «Нашим предложением было создать новые экологичные материалы, что поможет не истощать природные ресурсы, – отметила девушка. В планах проекта: заменить в магазинах обычный пластик на экопластик».

По словам Татьяны Шацкой, к конкурса она настроена позитивно и уже начала готовиться к его финалу. «Очень рада, потому что всегда хотела побывать в «Артеке». Конкурс интересный. Поешь, любишь Россию, занимаешься спортом, любишь математику? Не знаешь, что любишь, но ты талантлив? Тебе к нам! То есть, нет никаких ограничений. Есть свобода креатива», – поделилась псковичка.

Как отметила школьница, главных призом для всех участников конкурса «Большая перемена», в первую очередь, стали новый опыт, эмоции и знакомства с амбициозными ребятами.

В финал конкурса «Большая перемена» из Пскова вышли восемь учащихся шести городских школ: Многопрофильного правового лицея №8, Лицея «Развитие», Погранично-таможенно-правового лицея, Псковской инженерно-лингвистической гимназии, Гуманитарного лицея и школы №2.