Псковская область находится на втором месте в СЗФО по количеству поучаствовавших в переписи населения

Псковская область находится на втором месте среди регионов Северо-Западного федерального округа по проценту принявших участие в Всероссийской переписи населения. Также регион занимает третью строчку в окружном списке по количеству переписавшихся через «Госуслуги». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

За прошедшие две недели в Всероссийской переписи населения приняли участие около 40% жителей Псковской области, около трети из которых прошли опрос на портале «Госуслуги». В Пскове возможностью онлайн-переписи воспользовалось более половины участников. Лидерами области по интернет-переписи стали Псковский, Дновский, Куньинский и Пыталовский районы.

Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября. Анкета содержит 33 вопроса, на которые можно ответить на портале «Госуслуги», который будет доступен до 8 ноября. В Псковской области также работают 190 стационарных участков, и 1 тыс. 131 переписчик осуществляет опрос жителей региона на дому.