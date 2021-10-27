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Общество

Псковская область находится на втором месте в СЗФО по количеству поучаствовавших в переписи населения

27 октября 2021 года, 19:28

Псковская область находится на втором месте среди регионов Северо-Западного федерального округа по проценту принявших участие в Всероссийской переписи населения. Также регион занимает третью строчку в окружном списке по количеству переписавшихся через «Госуслуги». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

За прошедшие две недели в Всероссийской переписи населения приняли участие около 40% жителей Псковской области, около трети из которых прошли опрос на портале «Госуслуги». В Пскове возможностью онлайн-переписи воспользовалось более половины участников. Лидерами области по интернет-переписи стали Псковский, Дновский, Куньинский и Пыталовский районы.

Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября. Анкета содержит 33 вопроса, на которые можно ответить на портале «Госуслуги», который будет доступен до 8 ноября. В Псковской области также работают 190 стационарных участков, и 1 тыс. 131 переписчик осуществляет опрос жителей региона на дому.

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Комментарии

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Бабулечка
17:57 29.10.2021

Вовсе не время для переписи населения,когда ковидпандемия не завершена.Переносить вирус из квартиры в квартиру,да ещё 33 вопроса, непонятно для чего. В статорганах есть данные о смертности. По данным росстата ежедневно в стране умирает более пяти тысяч пенсионеров. Лучше бы денежные средства ,затраченные на перепись, выделить на существенное увеличение пенсионного обеспечения.в связи с большим увеличением цен на лекарства,продукты, и услуги жкх.

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