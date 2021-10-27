Порядка 150 новых деревьев высаживают на Завеличье в Пскове

На Завеличье – в сквере между детскими садами №48 и №50 и школой №24 – проходит высадка 146 новых деревьев в рамках муниципального контракта на озеленение города Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

Подрядчик перед посадкой провел разбивку территории, подготовил посадочные места, внес в лунки универсальное удобрение и привез саженцы деревьев. В сквере высаживаются 33 сосны, 16 туй, 36 елей, 6 лип, 4 клена, 31 каштан, 19 берез и 1 рябину.

27 октября в посадке принял участие, посадив несколько елей, исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин.

«В зеленом парке будет гораздо приятнее гулять и отдыхать. Как я уже не раз говорил, одним из приоритетов развития города должно быть его озеленение», – подчеркнул Борис Елкин.

После проведения работ восстановят зеленую зона, деревья закрепят с помощью растяжек, а после будут поливать по мере необходимости. Работы планируется завершить до 30 октября.

Заказчиком работ стало Управление городского хозяйства администрации города Пскова. Подрядной организацией выступили ООО «ГБИ Лесопитомник Крупномеров». Гарантия на выполненные работы – 3 года.