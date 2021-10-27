Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Экология

Порядка 150 новых деревьев высаживают на Завеличье в Пскове

27 октября 2021 года, 15:34

На Завеличье – в сквере между детскими садами №48 и №50 и школой №24 – проходит высадка 146 новых деревьев в рамках муниципального контракта на озеленение города Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

Порядка 150 новых деревьев высаживают на Завеличье в Пскове
Фото пресс-службы администрации Пскова

Подрядчик перед посадкой провел разбивку территории, подготовил посадочные места, внес в лунки универсальное удобрение и привез саженцы деревьев. В сквере высаживаются 33 сосны, 16 туй, 36 елей, 6 лип, 4 клена, 31 каштан, 19 берез и 1 рябину.

27 октября в посадке принял участие, посадив несколько елей, исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин.

«В зеленом парке будет гораздо приятнее гулять и отдыхать. Как я уже не раз говорил, одним из приоритетов развития города должно быть его озеленение», – подчеркнул Борис Елкин.

После проведения работ восстановят зеленую зона, деревья закрепят с помощью растяжек, а после будут поливать по мере необходимости. Работы планируется завершить до 30 октября.

Заказчиком работ стало Управление городского хозяйства администрации города Пскова. Подрядной организацией выступили ООО «ГБИ Лесопитомник Крупномеров». Гарантия на выполненные работы – 3 года.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ремонт мест общественного пользования завершился в здании псковского аэропорта
Подрядчика обязали исправить недостатки в реставрации церкви Успения Богородицы в Мелётово
До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 17 ноября
12 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Псковской области
Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове
С 17 ноября в Пскове перекроют одну полосу движения на улице Кузбасской дивизии
В Печорах намерены запретить парковку на улицах возле монастыря
Почти пять тысяч нарушений правил парковки зафиксировали в Псковской области
Парковка за Центром семьи в Пскове может стать платной

Комментарии

Авторизация
No comments
Вопрос жизни

Общество / Здоровье
10 ноября 20:22

Вопрос жизни

Медики бьют тревогу: невакцинированные от коронавируса будущие мамы ставят под угрозу и себя и еще нерожденного малыша
Ногу свело?

Общество / Здоровье
9 ноября 14:41

Ногу свело?
О наших героях переписи

Общество
2 ноября 12:44

О наших героях переписи