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Общество

Монтаж коммунальных сетей завершится на улице Леона Поземского в Пскове до конца этого года

27 октября 2021 года, 13:25

До конца года в Пскове на улице Леона Поземского подготовят основания под укладку асфальта и завершат монтаж коммунальных систем. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Монтаж коммунальных сетей завершится на улице Леона Поземского в Пскове до конца этого года

Ремонтные работы уже ведутся службами на тех дорожных участках, где проведены археологические раскопки. «Как только они [археологи. – Ред.] заканчивают свои исследования вручную, мы сразу же начинаем раскоп тяжелой техникой», – отметил главный инженер компании-подрядчика Алексей Тимашов.

В скором времени дорожникам для разработки и устройства хозяйственно-бытовой канализации будет отдан еще один участок автомобильной дороги. Через неделю-две для засыпки щебеночно-песчаной смесью будет доступен фрагмент дороги от «Шведской горки».


Кроме того, трубопровод, для обеспечения целостности памятника, будут заводить под основание крепостной стены Окольного города. На данный момент археологи уже успели обнажить часть укреплений, однако работы еще идут.

Сдача в эксплуатацию улицы Леона Поземского, ремонтные работы на которой ведутся в рамках создания туристско-рекреационного кластера «Псковский», запланирована на июль 2022 года.

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