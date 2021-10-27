За несоблюдение коронавирусных ограничений в Пскове оштрафована владелица детского активити-парка

Владелицу детского активити-парка Kids Moll, находящегося в ТЦ Fjord Plaza (Псковский район), оштрафовали на 40 тысяч рублей за несоблюдение коронавирусных ограничений. Об этом пишет Псковское агентство информации со ссылкой на Псковский районнный суд.

Предприниматель нарушила запрет на проведение развлекательных массовых мероприятий в детской комнате. Как отметили в суде, такое мероприятие, в частности, было проведено в Kids Moll 1 сентября. Приглашения на него зафиксировали в социальных сетях детского активити-парка.

Решение о наказании было вынесено Псковским районным судом. Индивидуальный предприниматель, живущая в Белгородской области и не явившаяся в суд, была оштрафована на 40 тысяч рублей.