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Общество

За несоблюдение коронавирусных ограничений в Пскове оштрафована владелица детского активити-парка

27 октября 2021 года, 11:48

Владелицу детского активити-парка Kids Moll, находящегося в ТЦ Fjord Plaza (Псковский район), оштрафовали на 40 тысяч рублей за несоблюдение коронавирусных ограничений. Об этом пишет Псковское агентство информации со ссылкой на Псковский районнный суд.

За несоблюдение коронавирусных ограничений в Пскове оштрафована владелица детского активити-парка

Предприниматель нарушила запрет на проведение развлекательных массовых мероприятий в детской комнате. Как отметили в суде, такое мероприятие, в частности, было проведено в Kids Moll 1 сентября. Приглашения на него зафиксировали в социальных сетях детского активити-парка.

Решение о наказании было вынесено Псковским районным судом. Индивидуальный предприниматель, живущая в Белгородской области и не явившаяся в суд, была оштрафована на 40 тысяч рублей.

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