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Общество

Почти 65 тонн белорусской минеральной добавки запретили ввозить в Псков

27 октября 2021 года, 10:26

64 тонны белорусской белково-минерально-витаминной добавки «БМВБ-6-п», используемой для производства кормов для цыплят-бройлеров, запретили ввозить в Псков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Ветеринарный контроль добавки был осуществлен на железнодорожной станции «Псков-товарный».

Почти 65 тонн белорусской минеральной добавки запретили ввозить в Псков

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В рамках проведения контрольно-надзорных мероприятий по грузу, поступившему в адрес псковского предприятия, государственным инспектором Управления Россельхознадзора был установлено несоответствие данных, нанесенных на маркировочной этикетке, с информацией о составе кормовой добавки «БМВБ-6-п», зарегистрированной в Государственном реестре кормовых добавок Республики Беларусь.

Также, как отметили в ведомстве, в состав белково-минерально-витаминной добавки была включена мясокостная мука без указания вида животных, от которых она была получена – что во многом нарушает указания Россельхознадзора.

На данный момент Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору на территории России введены ограничения на поставки мясокостной муки, полученной от крупного рогатого скота, из Белоруссии. Этому послужило отсутствие у страны статуса МЭБ по губкообразной энцефалопатии КРС.

Сотрудниками Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора запрещен выпуск 64 тонн белорусской белково-минарально-витаминной добавки. В отношении груза оформлен акт о возврате его отправителю.

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