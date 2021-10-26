Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

249 псковичей получили штрафы за несоблюдение масочного режима за прошедшую неделю

26 октября 2021 года, 15:08

Суды Псковской области с 18 по 24 октября за несоблюдение масочного режима назначили штрафы от 1000 рублей 249 правонарушителям. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области. 17 псковичам вынесли предупреждений.

249 псковичей получили штрафы за несоблюдение масочного режима за прошедшую неделю

Фото: Дарья Хваткова

Всего за последнюю неделю суды Псковской области рассмотрели 266 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП РФ о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ремонт мест общественного пользования завершился в здании псковского аэропорта
Подрядчика обязали исправить недостатки в реставрации церкви Успения Богородицы в Мелётово
До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 17 ноября
12 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Псковской области
Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове
С 17 ноября в Пскове перекроют одну полосу движения на улице Кузбасской дивизии
В Печорах намерены запретить парковку на улицах возле монастыря
Почти пять тысяч нарушений правил парковки зафиксировали в Псковской области
Парковка за Центром семьи в Пскове может стать платной

Комментарии

Авторизация
No comments
Вопрос жизни

Общество / Здоровье
10 ноября 20:22

Вопрос жизни

Медики бьют тревогу: невакцинированные от коронавируса будущие мамы ставят под угрозу и себя и еще нерожденного малыша
Ногу свело?

Общество / Здоровье
9 ноября 14:41

Ногу свело?
О наших героях переписи

Общество
2 ноября 12:44

О наших героях переписи