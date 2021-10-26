С начала года в Пскове составили порядка 550 протоколов за парковку на газонах

За парковку на газонах в Пскове с начала года составили 542 протокола. Об этом 26 октября на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщила начальник контрольного управления администрации города Наталья Симонова.

По ее словам, за этот же период в прошлом году в городе было составлено 370 протоколов за парковку на зеленой зоне. Она отметила, что специалисты своевременно реагируют на каждое правильно поданное обращение: фотографии должны иметь привязку к времени и месту, а также фиксировать номер автомобиля.

Наталья Симонова подчеркнула, что несмотря на увеличение штрафов, вопрос парковки на детских площадках и зеленых зонах продолжает стоять на повестке. На сегодняшний день за парковку в неположенном месте грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей, при повторном нарушении придется заплатить от 3 до 5 тысяч рублей.

Она отметила, что во многих дворах Пскова на данный момент отсутствуют парковки. В результате чего автомобилисты и паркуются на территориях, где посажены деревья, кустарники и травянистые растения. «Там, где растет трава и когда-то был поребрик (даже если его уже нет), парковка строго запрещена», – подчеркнула Наталья Симонова.