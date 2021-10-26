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Общество

Раньше срока в Псковском районе отремонтировали две дороги по нацпроекту

26 октября 2021 года, 12:45

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Псковском районе раньше срока отремонтировали две дороги. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Раньше срока в Псковском районе отремонтировали две дороги по нацпроекту

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

По нацпроекту были отремонтированы проезжая часть протяженностью 650 метров улицы Механизаторов в деревне Ершово и автомобильной дороги «Подосье – Заровенье», протяженность которой составила около 500 метров.

Раньше срока в Псковском районе отремонтировали две дороги по нацпроекту

В ходе ремонтных работ было проведено восстановление асфальтобетонного покрытия, исправлен профиль щебеночных оснований с добавлением нового материала, произведен ремонт съездов, укреплены обочины. Также на автомобильных дорогах установлены дорожные знаки.

На ремонтные работы, выполненные организацией «Дорожник-2010», было потрачено свыше 13,5 млн рублей.

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