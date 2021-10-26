Раньше срока в Псковском районе отремонтировали две дороги по нацпроекту

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Псковском районе раньше срока отремонтировали две дороги. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.



По нацпроекту были отремонтированы проезжая часть протяженностью 650 метров улицы Механизаторов в деревне Ершово и автомобильной дороги «Подосье – Заровенье», протяженность которой составила около 500 метров.