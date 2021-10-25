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Общество

Невельские поисковики ищут по компасу родственников красноармейца

25 октября 2021 года, 17:33

Поисковики невельского отряда «Гвоздика» Псковской области обнаружили останки 24-летнего красноармейца, погибшего во время Великой Отечественной войны. Его личность была установлена благодаря информации, нанесенной на компас. Теперь поисковики ищут родственников солдата. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Псков».

Невельские поисковики ищут по компасу родственников красноармейца

Фото: Поисковый отряд «Гвоздика»

У найденного красноармейца медальона при себе не было, но свое имя он нанес на компас. Поисковики узнали, что останки принадлежат Давыдову Ивану Васильевичу, родившемуся в 1918 году на территории Курской области в Крупецком районе.

Давыдова в составе 47-й стрелковой дивизии начал путь с Крупецкого РВК  и дошел до Усвятского района. Тело красноармейца нашли в лесу в 2-3 километрах от Усвят. Рядом с ним также были тела порядка 14 бойцов. В одной яме с Давыдовым лежало еще три человека. Как сообщают архивы, Давыдов Иван Васильевич погиб 29 ноября в 1942 году в возрасте 24 лет.

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