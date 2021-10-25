Более шести тысяч псковичей сделали первую прививку от коронавируса за прошедшую неделю

С 18 по 24 октября первую прививку от коронавируса сделали 6 тыс. 300 жителей Псковской области. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

За минувшие сутки, 24 октября, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 155 человек (всего 199 тыс. 25), вторым – 112 (всего 188 тыс. 308). Ревакцинацию за прошедший день прошли 12 псковичей (всего 9 тыс. 372).

«Динамика прививочной кампании выросла на 22%. На этой неделе 6 тыс. 300 жителей Псковской области сделали первую прививку», – сообщил Михаил Ведерников.

Расход поступившей вакцины в Псковской области на данный момент составляет 79%.