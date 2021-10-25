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Общество

Московский актер посетил Псковскую область в прошедшие выходные

25 октября 2021 года, 08:15

Московский актер Сергей Губанов посетил Псковскую область в прошедшие выходные. Этим он поделился с подписчиками в своем Instagram-аккаунте. По его словам, на путешествия по городам России его всегда вдохновляет осень.

Московский актер посетил Псковскую область в прошедшие выходные

Фото: сторис из Instagram-аккаунт Сергея Губанова
Московский актер посетил Псковскую область в прошедшие выходные

Фото: сторис из Instagram-аккаунт Сергея Губанова

«В эти выходные отправился во Псков и его окрестности, уютный старинный город, который является центром духовной культуры России», – сообщил Сергей Губанов.

В древнем городе актер посетил Псковский кремль, набережную и Троицкий Кафедральный собор. Кроме того, в эти выходные он побывал и в Изборской крепости. «Все места пропитаны невероятной энергетикой», – поделился москвич.

Московский актер посетил Псковскую область в прошедшие выходные

Фото: Instagram-аккаунт Сергея Губанова
Московский актер посетил Псковскую область в прошедшие выходные

Фото: Instagram-аккаунт Сергея Губанова
Московский актер посетил Псковскую область в прошедшие выходные

Фото: Instagram-аккаунт Сергея Губанова
Московский актер посетил Псковскую область в прошедшие выходные

Фото: Instagram-аккаунт Сергея Губанова

Актер Сергей Губанов известен своими ролями в фильме «Духless», а также сериалах «Синичка», «Доктор Рихтер», «Гадалка», «Темная сторона души» и других. Кроме того, скоро в кинотеатрах выйдет фильм, основанный на реальных событиях, «Небо» с его участием в одной из главных ролей.

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