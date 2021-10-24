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Общество / Здоровье

Псковичи могут сделать одновременную вакцинацию от ковида и гриппа

24 октября 2021 года, 14:25

«Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа. Эффективность прививок в таком случае не снижается», – рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Псковичи могут сделать одновременную вакцинацию от ковида и гриппа

Фото: Дарья Хваткова

Первый компонент вакцины сделали 198 тыс. 870 жителей Псковской области, в том числе 364 за последние сутки. Завершили вакцинацию 188 тыс. 196 человек, 117 – за 23 октября. Ревакцинацию прошли 9 тыс. 360 человек, из которых 76 – за минувшие сутки.

В настоящее время израсходовано 79% поступившей вакцины.


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