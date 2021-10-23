В Псковскую область приехали 150 путешествующих по «Серебряному маршруту» туристов

Круизный поезд, курсирующий по «Серебряному маршруту», выехал из Москвы 22 октября. В Псков он приехал 23 октября. Туристы посетят Псковский кремль, где увидят «Псковские Помпеи», крепость и «кромский мост», а также узнают, где впервые в стране вершилось демократическое правление. Впереди у путешественников экскурсии в Великом Новгороде, Рыбинске и Ярославле.

В рамках путешествия по «Серебряному маршруту» туристы посетят памятники древнего искусства, включенные в список культурного наследия ЮНЕСКО. Круизный поезд был запущен 15 октября федеральной пассажирской компанией совместно с ООО «РЖД Тур».