В Псковскую область приехали 150 путешествующих по «Серебряному маршруту» туристов

150 туристов, путешествующих по «Серебряному маршруту», приехали в Псковскую область. Об этом сообщает региональный туристский информационный центр в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте».
150 туристов, путешествующих по «Серебряному маршруту», приехали в Псковскую область. Об этом сообщает региональный туристский информационный центр в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте».
«Каждого поприветствовали, подарили подарочные пакеты с буклетами и картой, и другой полезной информацией по Псковской области! Туристам, путешествующим самостоятельно рассказали, куда пойти, чем заняться, где покушать и где сделать лучшие кадры на память!» – отметили представители ТИЦ Псковской области.
Круизный поезд, курсирующий по «Серебряному маршруту», выехал из Москвы 22 октября. В Псков он приехал 23 октября. Туристы посетят Псковский кремль, где увидят «Псковские Помпеи», крепость и «кромский мост», а также узнают, где впервые в стране вершилось демократическое правление. Впереди у путешественников экскурсии в Великом Новгороде, Рыбинске и Ярославле.
В рамках путешествия по «Серебряному маршруту» туристы посетят памятники древнего искусства, включенные в список культурного наследия ЮНЕСКО. Круизный поезд был запущен 15 октября федеральной пассажирской компанией совместно с ООО «РЖД Тур».