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Общество / Здоровье

Более 280 жителей Псковской области заразились коронавирусом за прошедшие сутки

23 октября 2021 года, 13:30

За прошедшие сутки, 22 октября, в Псковской области зафиксировали еще 281 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Более 280 жителей Псковской области заразились коронавирусом за прошедшие сутки

Фото: Дарья Хваткова

В Пскове в общую ковидстатистику добавились еще 94 человека (всего 18 тыс. 856), в Великих Луках – 34 (всего 9 тыс. 187), в Псковском районе – 20 (всего 4 тыс. 577), в Невельском районе – 16 (всего 2 тыс. 295), в Красногородском районе – 13 (всего 558).

Десять новых случаев ковида зафиксировали в Дедовичском районе (всего 1 тыс. 380), по девять – в Новосокольническом (всего 1 тыс. 492), Великолукском (всего 1 тыс. 417) и Печорском (всего 1 тыс. 110) районах, восемь – в Опочецком районе (всего 1 тыс. 587), семь – в Стругокрасненском районе (всего 810).

Шесть человек заразились в Пушкиногорском районе (всего 645), по пять – в Порховском (всего 1 тыс. 684), Себежском (всего 1 тыс. 95), Гдовском (всего 876) и Пустошкинском (всего 529) районах, по четыре – в Пыталовском (всего 611) и Куньинском (всего 496) районах.

По три случая заболевания коронавирусом выявили в Островском (всего 2 тыс. 561), Новоржевском (всего 731), Локнянском (всего 373) и Усвятском (Всего 347) районах, по два – в Плюсском (всего 974) и Бежаницком (всего 581) районах, по одному – в Палкинском (всего 547) и Дновском (всего 392) районах.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией в Псковской области заразились 55 тыс. 757 человек, выздоровели – 47 тыс. 199, в том числе 292 псковича за минувшие сутки. Умерли 880 жителей региона, 6 – за последние 24 часа. На данный момент проведено 586 тыс. 903 исследования на COVID-19, из них 2 тыс. 338 – за прошедший день.

«Ситуация сложная, справиться с ней сможем только вместе», – заключил Михаил Ведерников.

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Комментарии

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Бабулечка
17:16 23.10.2021

Не знаю, почему всё сложно у губернатора? Вчера узнала,что от онкологии похоронили человека, и ещё две недели назад, нестарые. Но не сообщают о них, только ковид!

Бабулечка
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