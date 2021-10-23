Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
4

Общество / Здоровье

Более девяти тысяч псковичей прошли ревакцинацию от коронавируса

23 октября 2021 года, 11:03

9 тыс. 284 жителя Псковской области прошли ревакцинацию от коронавирусной инфекции за все время прививочной кампании. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. За минувший день число ревакцинированных увеличилось на 466 человек.

Более девяти тысяч псковичей прошли ревакцинацию от коронавируса

Фото: Арсений Тимашов

За минувшие сутки, 22 октября, первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 тыс. 605 жителей Псковской области (всего 198 тыс. 506). Полностью прошли курс вакцинации 188 тыс. 79 человек, в том числе 1 тыс. 211 – за прошедший день.

«Динамика прививочной кампании продолжает расти. Спасибо всем, кто разумно относится к существующим рискам и угрозам», – резюмировал глава региона Михаил Ведерников.

Расход поступившей вакцины в Псковской области на данный момент составляет 78,8%.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ремонт мест общественного пользования завершился в здании псковского аэропорта
Подрядчика обязали исправить недостатки в реставрации церкви Успения Богородицы в Мелётово
До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 17 ноября
12 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Псковской области
Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове
С 17 ноября в Пскове перекроют одну полосу движения на улице Кузбасской дивизии
В Печорах намерены запретить парковку на улицах возле монастыря
Почти пять тысяч нарушений правил парковки зафиксировали в Псковской области
Парковка за Центром семьи в Пскове может стать платной

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
14:11 23.10.2021

Не надо спасибо говорить привившимся, кого то из них нет уже, а кто то на больничном более двух месяцев с положительным тестом и ковидом,никак не выздороветь,и ноги едва ходят,хотя человек не жаловался до участия в навязанных экспериментах. Летом /в другом регионе/учительница,классный ,чуть за 70 лет,привилась с мужем от ковида,вчера узнаём,что муж умер недавно, да ещё много примеров заболевших от вакцины ковидом,и в больнице лечились в том числе. Сколько врачей не стало, доверились вакцине....

Бабулечка
00:07 24.10.2021

19 октября 2021 года умер глава Клепиковского района Рязанской области Николай Владимирович Крейтин,1976 г р., в феврале вакцинировался двумя уколами,незадолго до смерти ревакцинировался. А человеку было всего лишь 45 лет. Продолжается печальный список жертв эксперимента.Информация в интернете достаточная.Неужели кому то непонятно?!А наши чиновники график составили по вакцинированию детей в регионе. Вы кто такие, чтобы судьбами наших детей ,внуков распоряжаться?

Бабулечка
01:05 24.10.2021

Желающим можно ознакомиться с отзывами пребывания,лечения,отзывами родственников умерших о новой инфекционной больнице Пскова,набрав в поисковике об этой больнице. Просто шок!. Люди призывают обходить это место, кто то пишет,это морг, а к старикам отношение просто мрак. Положительных отзывов намного меньше,очень намного.Неудивительно,что умирают там.

Бабулечка
13:47 25.10.2021

В Новороссийске после продолжительной болезни 6 октября умерла главврач Раевской больницы 4 ,Оксана Владимировна Сычёва. В январе поделилась о своей ковидвакцинации ,с фото, сказала,что это безопасная вакцина.Доктору было всего лишь 47 лет...Наш глава тоже заявляет о безопасности этой процедуры,но ответственности не желают брать на себя.И главврач ,облдепутат с положительным тестом, прививались в облсобрании.

Вопрос жизни

Общество / Здоровье
10 ноября 20:22

Вопрос жизни

Медики бьют тревогу: невакцинированные от коронавируса будущие мамы ставят под угрозу и себя и еще нерожденного малыша
Ногу свело?

Общество / Здоровье
9 ноября 14:41

Ногу свело?
О наших героях переписи

Общество
2 ноября 12:44

О наших героях переписи