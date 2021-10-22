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Общество

В Пскове в Варлаамовском сквере появится прогулочная зона

22 октября 2021 года, 19:45

Прогулочная зона и детская площадка появятся в Варлаамовском сквере в Пскове. Об этом во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте сообщил и.п. главы администрации города Борис Елкин.

В Пскове в Варлаамовском сквере появится прогулочная зона

Фото Андрея Степанова

Во время прямой трансляции, которую велась с улицы Леона Поземского, Борис Елкин посетил территорию за кремлевской стеной и подчеркнул, что в скором времени это место будет очень красивым.

Он рассказал, что в Варлаамовском сквере появятся прогулочная зона с хорошим освещением и детская площадка. «В этом месте не так много прогулочных зон, их в принципе хотелось бы больше», – отметил Борис Елкин. По его словам, городская администрация намерена прорабатывать данный вопрос.

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