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Общество

Новая аллея появится в Пскове на берегу Великой

22 октября 2021 года, 17:18

В Пскове на берегу Великой в ноябре начнутся работы по строительству аллеи в честь 300-летия прокуратуры. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщил и.п. главы городской администрации Борис Елкин. Аллея должна появиться около улицы Никольской.

Новая аллея появится в Пскове на берегу Великой

Дальнейшее развитие территории начнется после работ по созданию самой аллеи. И.п. главы администрации Пскова отметил, что деньги на ее строительство уже поступили.

«Там планируется сделать и скейт-парк. В принципе, уже заканчиваются подготовительные проектные работы, техзадание формируется, в этом году будет проторговано», – сообщил Борис Елкин и добавил, что в 2021-2022 году уже планируется его строительство.

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