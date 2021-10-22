274 новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Псковской области за последние сутки

В Пскове (всего 18 тыс. 762) заболел 91 человек, в Великих Луках (всего 9 тыс. 153) — 64. По 16 человек заразились в Псковском (всего 4 тыс. 557) и Великолукском (всего 1 тыс. 408) районах. 11 новых случаев подтверждено в Невельском районе (всего 2 тыс. 279), 10 – в Новосокольническом (всего 1 тыс. 483), девять – в Опочецком (всего 1 тыс. 579). По семь человек заболели в Стругокрасненском (всего 803) и Красногородском (всего 545) районах, по пять — в Дедовичском (всего 1 тыс. 370), Себежском (всего 1 тыс. 90), Пушкиногорском (всего 639) и Куньинском (всего 492). По четыре подтвержденных случая диагностировали в Островском (всего 2 тыс. 558), Печорском (всего 1 тыс. 101) и Гдовском (всего 871) районах. По два заболевших коронавирусом зафиксировали в Пыталовском (всего 607), Бежаницком (всего 579), Палкинском (всего 546) и Усвятском (всего 344) районах, по одному – в Порховском (всего 1 тыс. 679), Новоржевском (всего 728) и Дновском (всего 391).

С начала пандемии подтвердилось 55 тыс. 476 случая коронавируса. Выздоровело 46 тыс. 907 человек, из которых 284 за последние сутки. Скончались 869 человек.