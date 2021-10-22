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Общество / Здоровье

Проверки использования системы QR-кодов в Псковской области будут проходить ежедневно

22 октября 2021 года, 11:02

Проверки использования системы QR-кодов при допуске в общественные в Псковской области будут проводиться ежедневно. Об этом предупредил губернатор Михаил Ведерников в еженедельном обращении к жителям на своей странице в Instagram.

С 30 октября только те, кто имеет QR-код о вакцинации от коронавируса или о перенесённом в последние полгода заболевании, либо аналогичные справки, смогут посещать редприятия общественного питания, аквапарки, бассейны, фитнес-клубы, предприятия досуга. Соблюдение этого требования должны обеспечить сами организации.

«Обращаю внимание руководителей и сотрудников данных организаций: мы сохранили для вас возможность работать, но при этом контроль за исполнением нового требования будет ежедневным», - сказал Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что никаких предупреждений нарушителям выдаваться не будет — предусмотрены серьёзные штрафы. Глава региона также обратил внимание на то, что у Роспотребнадзора есть право приостанавливать деятельность предприятий на 90 дней и если потребуется, то такая возможность будет использована.

«Будьте благоразумными, не рискуйте и не губите свой бизнес, адаптируйтесь. Очевидно, что с QR-кодами нам придётся жить ближайшее время», - заключил губернатор.

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