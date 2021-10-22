После 7 ноября все образовательные учреждения Псковской области вернутся в очный режим

После 7 ноября все детские сады, школы, колледжи и вузы Псковской области должны вернуться к очному режиму работы. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в своём еженедельном обращении к жителям региона в Instagram.

Он напомнил, что с 25 октября по 3 ноября все школы Псковской области уходят на осенние каникулы, а детские сады переводятся в формат дежурных групп.

С 25 по 29 октября колледжи и вузы уходят на дистанционное обучение, с 1 ноября — вместе со всей страной на выходные.

С 25 октября временно приостанавливается работа всех учреждений допобразования, спортивных секций, детских игровых комнат.

Кроме того, на период каникул, дистанционного обучения и выходных будут заморожены ученические и студенческие проездные. Исключение – студенты-медики, которые продолжат заниматься очно. Из затраты на оплату проезда будут компенсированы после 10 ноября.

Кроме того, для несовершеннолетних вводится запрет на посещение торговых центров без родителей. Без взрослых, прошедших вакцинацию, они не смогут пройти в аквапарки, предприятия общепита, досуговые организации.

Михаил Ведерников отметил, что по данным Минздрава и Роспотребнадзора, сейчас дети являются самой активной социальной группой, которая способствует распространению коронавируса. И если предыдущие меры позволили временно замедлить рост заболеваемости среди школьников, то среди дошкольников она растёт.

«Дорогие друзья, хочу обратить особое внимание учеников, студентов и, конечно, их родителей - ближайшие две недели не стоит воспринимать как выходные или дополнительные каникулы. Всё это время дети должны провести вне общественных пространств», - заявил губернатор. «Дом, двор, дача – оптимальные места, которые покидать не стоит», - добавил он.