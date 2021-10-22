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Общество / Здоровье

Загрузка коечного фонда Псковской области не опускается ниже 80%

22 октября 2021 года, 10:06

Загрузка коечного фонда не опускается ниже 80% в Псковской области. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем еженедельном обращении к жителям региона в Instagram.

Загрузка коечного фонда Псковской области не опускается ниже 80%

Фото: Андрей Степанов

По словам Ведерникова, эпидемиологическая ситуация в Псковской области остается крайне напряженной, как и по всей стране.

«Коечный фонд расширен до 1045 мест, но его загрузка не опускается ниже 80%. Число реанимационных коек было увеличено до 67, и сегодня все они заняты», – рассказал глава региона.

Дополнительно для лечения ковидбольных задействовали кислородные койки Псковской городской больницы. Это связано с тем, что многие пациенты даже на этапе реабилитации нуждаются в длительной интенсивной терапии на протяжении одного-двух и более месяцев.

Ежедневно в Псковской области регистрируется около 270 новых случаев заболевания коронавирусом. Амбулаторное и стационарное лечение сейчас проходят в общей сложности более 5 тыс. человек.

Михаил Ведерников особо подчеркнул, что система здравоохранения, используя максимум доступных ресурсов, работает на пределе возможностей.

«На пределе работают врачи-инфекционисты, бригады скорой помощи, участковые терапевты», – сообщил губернатор.

Похожая ситуация, как сообщил глава региона, сейчас практически во всех субъектах России и зарубежья. «Новая волна заболевания уже вынудила отдельные страны уйти на тотальный локдаун, в том числе, и соседнюю Латвию», – добавил он.

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Комментарии

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Бабулечка
14:44 22.10.2021

Неужели из 270 вновь заболевших все тяжёлые?! Уже будет два года скоро,у вас всё тяжело, мрачно,трагично, всех готовите к койкоместам, ИВЛ, красной зоне и смерти. У вас если умирают,то исключительно от ковидвируса,который не выделили учёные мира за огромные предлагаемые суммы. Но идите люди,пенсионеры,дети,колитесь,не смотря на то,что штаммы стали "мутировать"ежемесячно. Наварено много,всем хватит досыта.

Баюулечка
14:54 22.10.2021

Ученый,Д.М.Н.,профессор И.Гундаров-.."Чтобы доказать опасность нового штамма,понадобится не менее полугода работы:нужно собрать группы здоровых людей в населении,смотреть,сколько заболели одним штаммом,другим штаммом.Оценить летальность от каждого штамма.Даже по времени это длительный процесс,которого не было"...Учёный отнёс все сообщения о новых "вирусах-мутантах" к фейкам,которые лишь нагоняют страх и наводят панику на людей..21окт.2021г канал Царьград

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