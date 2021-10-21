Незаконный ввоз крупной партии украшений на два миллиона рублей остановили псковские таможенники

Незаконный ввоз крупной партии золотых и серебряных украшений пресекли на таможенном посту МАПП Бурачки в Себежском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

2 тыс. 784 ювелирных изделий весом более 62 килограммов были обнаружены в салоне автомобиля гражданина Австрии, который не предъявил их таможенному контролю при ввозе на территорию Российской Федерации.

674 незадикларированных изделий, массой 3,3 кг, из общего количества украшений были выполнены из драгоценных металлов, природного жемчуга и драгоценных камней. Их рыночная стоимость превысила 1,8 млн рублей.

Все драгоценные изделия из металлов и камней изъяты сотрудниками Псковской таможни.

По факту контрабандного перемещения стратегических важных товаров в крупном размере в отношении гражданина Австрии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, предусматривающее наказание вплоть до лишения свободы сроком от трех до семи лет.