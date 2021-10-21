На территории комплекса «Россия – моя история» в Пскове может появиться мультимедийный фонтан

Мультимедийные фонтан могут установить на территории псковского комплекса «Россия – моя история» . Об этом пишет Псковское агентство информации со ссылкой на председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов. Вопрос его установки на территории комплекса на данный момент прорабатывается со Сбербанком.

По его словам, это будет необычный фонтан, не тот, к которому уже все привыкли. «Это фонтан с сухой чашей, ровной площадкой и бьющими из-под земли струями воды. Благодаря специальным технологиям в фонтане, образуется мелкодисперсная взвесь и на ней проецируются изображения. Именно эта водяная пыль с изображением под музыку станет украшением нашего города и любимым местом для псковичей», – отметил Сергей Грахов.

Руководитель профильного комитета также сообщил, что здание музейного комплекса «Россия – моя история» будет иметь черты древнепсковской архитектуры и зодчества. На нем появится характерный для псковских церквей узор. Кроме того, на данный момент на территории музея уже установлены колонны, на которые крепится кровля, а также возведен фундамент.

«Мы планируем к концу следующей недели полностью уложить кровлю. Подрядчик сделал заказ, и в начале ноября начнут поступать стеновые панели аналогичные сэндвич-панелям в Псковской инфекционной больнице, только другого цвета. Панели будут в дальнейшем закрыты фасадом. Жители не должны бояться, что это останется в таком виде, они закроются фасадом, с отделкой под древнепсковскую архитектуру», – подчеркнул Сергей Грахов и добавил, что на строительном объекте уже началась прокладка внутриплощадочных и наружных сетей.