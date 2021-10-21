Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Усадебные парки будут доступны для непривитых туристов в Псковской области

21 октября 2021 года, 14:04

В Псковской области для туристов, которые не имеют QR-кодов о полном курсе вакцинации от коронавируса или о перенесённом заболевании будут доступны некоторые усадебные парки. Так, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» с 1 ноября туристы QR-кода смогут прогуляться по паркам в усадьбах, но без экскурсовода. Как сообщили «Псковской правде» в заповеднике, тем, кто желает заказать экскурсию, потребуется предъявить документы о вакцинации или перенесённом коронавирусе.

В Псково-Изборском объединённом музее-заповеднике на данный момент окончательного решения о том, какие объекты будут доступны невакцирированным туристам, пока не принято. Возможно, для них также будут открыты уличные объекты — Псковский кремль, Изборская крепость, усадебные парки.

С 1 ноября в Псковской области ужесточаются ограничительные меры. В частности, только имеющие QR-код смогут посещать музеи, картинные галереи, выставочные залы, точки общественного питания, бассейны, фитнес-центры и некоторые другие организации.

Подробнее о том, как Псковская область будет принимать туристов во время ноябрьских праздников, читайте здесь >>>

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ремонт мест общественного пользования завершился в здании псковского аэропорта
Подрядчика обязали исправить недостатки в реставрации церкви Успения Богородицы в Мелётово
До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 17 ноября
12 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Псковской области
Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове
С 17 ноября в Пскове перекроют одну полосу движения на улице Кузбасской дивизии
В Печорах намерены запретить парковку на улицах возле монастыря
Почти пять тысяч нарушений правил парковки зафиксировали в Псковской области
Парковка за Центром семьи в Пскове может стать платной

Комментарии

Авторизация
No comments
Гедиминас Таранда: В этой сказке есть большой смысл

Культура / Событие
11 ноября 12:39

Гедиминас Таранда: В этой сказке есть большой смысл

Худрук Имперского Русского Балета рассказал о псковской постановке «Лебединого озера»
Событие века

Культура
24 сентября 15:40

Событие века

Что ждет Анастасиевскую часовню Пскова в год ее 110-летия
Слава «Октябрю»!

Культура
23 сентября 14:25

Слава «Октябрю»!

Что археологи надеются найти на раскопках в центре города