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Экономика / Туризм

Закодированные

«Псковская правда» выяснила, как QR-коды отразились на туристах и куда податься, если есть только ПЦР-тест.

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Елена Лешкина
21 октября 2021 года, 12:35
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В связи со сложной эпидемической ситуацией в России объявлены выходные дни с 30 октября по 7 ноября. По сути добавились три нерабочих дня — 1, 2 и 3 ноября, поскольку с 4 по 7 ноября в стране и так были бы выходными по случаю Дня народного единства. В допандемийный период у большого количества людей не стояло вопроса о том, чем же заняться, когда у тебя четыре нерабочих дня - конечно же, ехать в путешествие, пусть и в не самое далёкое.

В первый год пандемии, особенно в самом её начале, все были вынуждены поставить на паузу любые поездки. Тогда и в парках-то родных городов прогулки оказались под запретом— пустые улицы, скамейки, перетянутые красно-белыми лентами, огороженные скверы, закрытые рестораны, кафе, музеи, фитнес-центры, бассейны… Теперь же всё возвращается в привычное русло, правда, не для всех, а только для тех, кто прошёл вакцинацию от коронавируса или переболел в последние полгода.

Очевидно, что сегодня прививка — это не только возможность защитить своё здоровье, но и пропуск в нормальную, привычную жизнь.

Почти как виза

В случае с путешествиями QR-код, который получают вакцинированные и переболевшие, пожалуй, можно сравнить с визой в какую-либо страну: есть виза - можешь ехать, нет визы — сиди дома. В случае с непривитыми отсутствие поездок и походов по общественным местам ещё и на здоровье благотворно скажется, поскольку шансы подцепить коронавирус снижаются.

QR-коды по полной программе в Псковской области начнут применять с 1 ноября. С этого момента только по ним можно будет попасть в музеи, картинные галереи, точки общественного питания, фитнес-центры, бассейны. Концерты и спектакли уже сейчас доступны только привитым и переболевшим.

Говорить о том, что решение властей о введении пропусков по QR-кодам отпугнуло туристов, не приходится. На одном из популярных сайтов бронирования на период с 4 по 6 ноября в Пскове уже заняты 94% объектов размещения. Доступны на данный момент 24 варианта, большинство из которых - это апартаменты в отдалённых от центра города районах и места в хостелах.

Аналогичная ситуация и в других туристических местах региона. В Печорах доступны только 10 объектов размещения, а 84% уже заняты. В Пушкинских Горах свободны пока 6 вариантов, 90% - забронированы.

В то же время туроператоры, занимающиеся внутренним туризмом, говорят о том, что отказы от ранее забронированных поездок в Псковскую область на ноябрьские праздники есть. «Нравится нам или нет, но практика введения QR-кодов есть во многих регионах. Здесь в первую очередь, вопрос безопасности поездок для людей», - заявила нашему изданию президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР» Гелена Самохвалова.

Она отметила, что свобода передвижений для вакцинированных — это общемировая тенденция.

 Если ты хочешь путешествовать, то тебе надо иметь QR-код. Такова данность, под это просто нужно подстроиться. Мировой туристический бизнес после введения QR-кодов или паспортов вакцинации не рухнет, он подстроится.

ЗакодированныеГелена Самохвалова, президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР» 

При этом Гелена Самохвалова обозначила проблему, с которой столкнулись туристические фирмы после ужесточения ограничительных мер в Псковской области. Речь идёт о разнице в требованиях при заселении в гостиницы и при посещении музеев, точек общественного питания.

Дело в том, что в отель можно попасть не только по QR-коду о вакцинации или перенесённом ковиде, но и по отрицательному ПЦР-тесту. «Получается, что заселить мы их можем, а накормить и отправить на экскурсию — нет. Сейчас нам приходится возвращать деньги за заранее оплаченные билеты в музей, за питание», - пояснила президент «АСТУРа».

Комментируя «Псковской правде» сложившуюся ситуацию, главный санитарный врач региона Александр Нестерук сообщил, что вопрос о питании постояльцев гостиниц поднимался и, как ожидается, он будет обсуждаться на следующем заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом под председательством губернатора Михаила Ведерникова. При этом руководитель Роспотребназдора заметил, что пропуск в рестораны по QR-коду введён, в первую очередь, для того, чтобы обезопасить непривитых. «Конечно, человек с отрицательным ПЦР-тестом сам угрозы не представляет, но его здоровье подвергается опасности», - подчеркнул Александр Нестерук.

На свежем воздухе

Очевидно, что среди тех, кто приедет на ноябрьский отдых в Псковскую область, привиты будут не все. Для них всё же кое-какие развлечения будут доступны. Так, например, в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» можно будет погулять по паркам, но без экскурсии. Чтобы осмотреть пушкинские дали в сопровождении экскурсовода понадобится QR-код, как и для посещения выставочных залов и домов-музеев.

В Псково-Изборском объединённом музее-заповеднике также обсуждается вопрос о том, чтобы разрешить невакцинированным гостям посещать площадки по открытым небом — усадебные парки, Псковский кремль, Изборскую крепость. Однако, окончательного решения пока не принято. 

Если хорошие впечатления о Пскове можно получить и просто во время прогулки по набережным, Кремлю, паркам, то, конечно, вопрос с питанием сложнее. Доступными для людей без QR-кодов останутся только те точки, которые выдают заказ сразу на улицу. Например, ларёчки с выпечкой и кофе.

Наверняка, в каких-то кафе и ресторанах можно будет заказать еду в отель или апартаменты. Однако, псковские рестораторы не слишком готовы работать на доставку. Как пояснил «Псковской правде» ресторатор города Пскова, эксперт Федерации рестораторов и отельеров России Андрей Филатов, службы доставки берут за свои услуги до 35% от стоимости заказа, что крайне не выгодно точке общепита.

А вообще — я за вакцинацию! У нас привиты уже более 60% сотрудников — это вопрос безопасности. Все меры мы соблюдаем — используем средства индивидуальной защиты, санитайзеры, проводим термометрию.

ЗакодированныеАндрей Филатов, ресторатор города Пскова, эксперт Федерации рестораторов и отельеров России 

Также он обратил внимание, что далеко не в каждом гостиничном номере есть стол и стулья, за которыми можно было бы комфортно пообедать или поужинать. Ресторатор предположил, что возможно, отели пойдут навстречу гостям и оборудуют помещения для приёма пищи, если их нет.

В одной лодке

Если ещё летом, непривитый человек, решившись на путешествие, мог выбрать регион с более мягкими ограничительными мерами, то сейчас ситуация в корне изменилась. Каждый день растёт список территорий, где полноценный отдых возможен только при наличии QR-кода.

Например, в соседней Новгородской области уже в гостиницу нельзя заселиться по ПЦР-тесту, только по QR-коду, собственно, в точки общепита и музеи - тоже только по нему.

В Калининградской области, которая после открытия авиасообщения стала одним из любимых курортов у псковичей, с 1 ноября QR-код станет пропуском в крупные торговые центры, кафе, рестораны, учреждения культуры. Более того, без этого документа можно будет попасть только на рынок, в аптеки и продуктовые магазины площадью менее 300 квадратных метров, которые расположены в отдельно стоящих зданиях или имеют отдельный вход в торговом центре.

Полюбоваться уникальной природой в Республике Карелия тоже без QR-кода не получится. С 15 октября он нужен для посещения всех общественных мест, в том числе музеев и кафе, и массовых мероприятий. В гостинице при заселении его тоже спросят.

Санкт-Петербург так же усиливает ограничительные меры, как и большинство регионов. С 1 ноября QR-код о полном курсе вакцинации или о перенесённом ковиде нужен будет посетителям массовых мероприятий, с 15 ноября — выставок, музеев, цирков, концертных залов, бассейнов и многих других организаций. А вот рестораны и объекты розничной торговли перейдут на пропуск по QR-кодам только с 1 декабря. 

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