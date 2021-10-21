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Общество / Здоровье

Более 1 тыс. человек сделали первую прививку от коронавируса за последние сутки в Псковской области

21 октября 2021 года, 08:30

За последние сутки, 20 октября, первую прививку от ковида в Псковской области сделал 1 тыс. 261 человек (всего 195 тыс. 648). Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. 

«Темпы прививочной кампании восстанавливаются к летнему уровню», – подчеркнул глава региона.

Второй компонент вакцины за последние сутки поставили 801 человек (всего 186 тыс. 79). Ревакцинировались за минувшие сутки 374 жителя региона (всего 8 тыс. 436).

Расход поступившей вакцины в регионе на данный момент составляет 78,2%.

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Комментарии

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Бабулечка
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