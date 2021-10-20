В режиме повышенной готовности из-за непогоды работают псковские энергетики

Из-за циклона «Игнац» псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального филиала «Россети Северо-Запад». Циклон «Игнац» несет в Псковскую, Вологодскую, Мурманскую и Новгородскую области, а также в Карелию шквалистый ветер, мокрый снег, дожди и гололед.

Для оперативного восстановления электроснабжения в регионах готовы 986 единиц техники и 502 аварийные бригады. Резервное энергоснабжение социально значимых объектов обеспечат в случае необходимости 195 дизельных генераторов общей мощностью 12 МВт.

Неблагоприятная погода в Псковской области, согласно прогнозам синоптиков, продержится до пятницы.

Энергетики отмечают, что необходимо соблюдать правила техники безопасности вблизи линий электропередач и энергоустановок. К оборванным проводам ЛЭП запрещено подходить ближе, чем на 8 метром. Кроме того, нельзя самостоятельно восстановливать электроснабжение.

Об отключениях электроэнергии в регионе и замеченных повреждениях энергообъектов необходимо сообщать по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россети»: 8-800-220-0-220, или на портале светлаястрана.рф.