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Общество

Владимир Путин поддержал предложение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября

20 октября 2021 года, 15:33

Предложение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября поддержал Президент России Владимир Путин. Об этом он сообщил 20 октября на совещании с членами Правительства.

Владимир Путин поддержал предложение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября

Фото: Министерство науки и высшего образования РФ

По его словам, по всей России, в том числе и в Псковской области, с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни с сохранением заработной платы. «Понятно, что в каждом субъекте России эпидситуация складывается по-разному, поэтому главам регионов предоставлено право устанавливать дополнительные меры в виде дополнительных нерабочих дней, не дожидаясь 30 октября», – отметил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что оперативные меры реагирования властей, при невысоком уровне вакцинации, позволят сбить темпы распространения вируса, а также дополнительно мобилизовать возможности и резервы системы здравоохранения.

Кроме того, Президент России поддержал идею о предоставлении двух выходных всем россиянам после прохождения вакцинации от коронавируса и добавил, что необходимо расширять объемы тестирования с целью своевременного выявления инфицированных. «Медленно происходит тестирование, у многих не сразу проявляется болезнь, появляются контактные лица, поздно обращаются в этой связи. Нужно совершенствовать тестирование, чтобы разорвать цепочку распространения вируса», – пояснил Владимир Путин.

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