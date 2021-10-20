Около 500 млн рублей направят на покупку оборудования для больниц Псковской области

Около 500 млн рублей направят на закупку специализированной аппаратуры и медицинских изделий для больниц Псковской области. Об этом сообщает Телеграм-канал Правительства России.

Более 20 медучреждений получат новое оборудование, что должно значительно повысить доступность качественной медпомощи в области.

Средства пойдут на реанимационные комплексы для новорожденных, цифровые рентгенографы, системы ультразвуковой визуализации, дезинфицирующие машины, тренажеры для восстановления пациентов, эндоскопы, а также на готовые рабочие места для врачей-оториноларингологов и офтальмологов

Работа проводится по поручению президента России.