Более 800 человек сделали первую прививку от коронавируса за последние сутки в Псковской области

За последние сутки, 19 октября, первую прививку от ковида в Псковской области сделали 829 человек (всего 194 тыс. 387). Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

«Без массовой вакцинации мы не одолеем вирус и не избавимся от ограничений», – подчеркнул глава региона.

Второй компонент вакцины за последние сутки поставили себе 634 человека (всего 185 тыс. 278). Ревакцинировались 8 тыс. 62 жителя Псковской области.

Расход поступившей вакцины в регионе на данный момент составляет 77,8%.