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Общество / Здоровье

Более 800 человек сделали первую прививку от коронавируса за последние сутки в Псковской области

20 октября 2021 года, 08:30

За последние сутки, 19 октября, первую прививку от ковида в Псковской области сделали 829 человек (всего 194 тыс. 387). Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. 

«Без массовой вакцинации мы не одолеем вирус и не избавимся от ограничений», – подчеркнул глава региона.

Второй компонент вакцины за последние сутки поставили себе 634 человека (всего 185 тыс. 278). Ревакцинировались 8 тыс. 62 жителя Псковской области.

Расход поступившей вакцины в регионе на данный момент составляет 77,8%.

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Комментарии

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Бабулечка
21:36 20.10.2021

Прививаются неплохо,судя по цифрам, но вакцина остаётся невостребованной в тех же процентах. Д.М.Н П.Воробьёв -"Все видят,что фактически программа вакцинации провалена,привито приблительно 30 процентов населения.И никакими силами вы людей не заставите пойти на эту процедуру: сейчас все понимают,что от вакцин умирают,что она не защищает от заболевания"..интервью для ОСН /Общест.Служба Нов./от 22 сентября 2021 г.

Бабулечка
23:35 20.10.2021

На канале Царьград от 16 окт.2021г. Статья. Депутат ГД Пётр Толстой потребовал от учёных и экспертов начать разъяснительную работу среди граждан России. "На вопросы о том, почему бывают осложнения ,почему вакцинированные всё равно могут заболеть,никто не отвечает !",-возмутился парламентарий, -У граждан России нет доверия к прививкам от коронавируса"..

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