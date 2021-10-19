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Общество

Карантин по АЧС сняли с территории предприятия в Псковском районе

19 октября 2021 года, 16:45

На территории инфицированного предприятия в Псковском районе сняли карантин по африканской чуме свиней. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Карантин по АЧС сняли с территории предприятия в Псковском районе

Фото: Дарья Хваткова

Указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова карантин по АЧС был снят с территории убойного пункта индивидуального предпринимателя в деревне Крапивинка Ядровской волости Псковского района.

Ограничительные мероприятия были введены на территории инфицированного объекта 13 сентября и действовали в течение 30 календарных дней после проведения специальных мероприятий, которые предусмотрены ветеринарными правилами.

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