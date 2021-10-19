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Общество

Кузнец из США: Я рад, что мастера со всего мира смогут приехать в Псков

19 октября 2021 года, 16:22

«Я рад, что мастера со всего мира смогут приехать в Псков и посмотреть на то, что служит вдохновением для работ псковских кузнецов», - отметил кузнец из США Джерард Кое, организатор международного фестиваля кузнечного искусства, который планируется провести в Пскове в июле 2022 года, сообщает АиФ-Псков.

Кузнец из США: Я рад, что мастера со всего мира смогут приехать в Псков
Кузнец из США Джерард Кое
Фото Андрея Степанова

Джерард Кое приехал в Псков, чтобы решить организационные моменты предстоящего мероприятия, в кортом примут участие свыше 50 кузнецов из разных стран. Псков американский кузнец посещает впервые, но признается, что знаком с творческом псковских коллег. «Я знаком с псковским кузнецом Тимофеем Силичем. Дважды приглашал его в Аргентину, и мы работали вместе. Мне очень нравятся его работы», - пояснил он.

Также кузнец наслышан об известном псковском архитекторе-реставраторе, кузнеце Всеволоде Смирнове. «Во многом именно ему Псков обязан восстановлением своих исторических памятников после войны. Считаю, что каждый из нас может дать частичку себя, чтобы это дело продолжать», - отметил Джерард Кое.

Американский кузнец также рассказал, что от посещения Пскова у него приятные впечатления: «Город мне нравится. Он имеет очень богатую историю. Здесь много храмов, много внимания уделяется их восстановлению. Мне интересно творчество моих коллег — псковских кузнецов», - рассказал он.

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