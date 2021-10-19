Голосование за проект благоустройства псковского парка реки Милевки продолжится до 15 ноября

До 15 ноября псковичи смогут проголосовать за проект благоустройства парка реки Милевка. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.
Территория парка у реки Милевка расположена на Запсковье на пересечении улиц Крупской и Инженерной. Ее обустроят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда». Псковичам в ходе голосования предлагают выбрать одну из двух концепций обустройства территории парка, которые были разработаны на базе Детского технопарка «Кванториум».
Фото пресс-службы администрации города Пскова
В рамках первой концепции «Парк сенсорного восприятия» в парке реки Милевка предлагается установить различные интерактивные экспонаты (зеркальный лабиринт, тактильная тропа, музыкальные инструменты), которые будут направлены на развитие органов зрения, осязания и слуха.
Данный проект предполагает создание уникального «живого» парка в Псковской области, в котором каждый сможет взаимодействовать с различными объектами. Также в рамках концепции «Парк сенсорного восприятия» кроме сенситивного парка на территории обустроят детскую зону, на которой расположатся домик на дереве и современный игровой комплекс. Кроме того, появятся спортивная зона для игры в баскетбол, футбол, настольный теннис и занятий воркаутом, локация для выгула и дрессировки собак, зона отдыха с арт-объектами и площадка для кормления уток.
Фото пресс-службы администрации города Пскова
Вторая концепция – «Место для тебя» – предполагает тематическое деление парка на несколько зон, позволяющих людям разных увлечений и возрастов чувствовать себя комфортно. В рамках данного проекта планируется создание большой зоны отдыха для взрослого населения. Также в парке будет выделена зона для выгула собак, которую огородят живой изгородью, и построена парковка для самокатов и велосипедов.
Кроме того, концепция предусматривает обустройство смотровой площадки с зоной для кормления уток над рекой Милевка. В самом центре парка появится локация с круговой скамейкой под навесом и качелями, на которой сможет отдыхать молодежь. Детская площадка, согласно проекту «Место для тебя», будет оборудована игровым комплексом с горками, качелями и лестницами. Также на территории парка появится спортивная зона, на которой расположатся коробки для игр в футбол и баскетбол и воркаут-площадка.
Фото: скрин сайта администрации города Пскова
Голосование за выбор одной из двух концепций продлится до 15 ноября. На главной странице портала администрации города Пскова находится специальный виджет «Общественное голосование на портале Госуслуг». Для участия в голосовании псковичам необходимо нажать кнопку «Участвовать», далее в строке опросов выбрать «Голосование по проектам», после чего выбрать пункт «Голосование по выбору концепции благоустройства парка реки Милевка». При выборе одной из двух концепций для голосования псковичам предложат перейти на сайт «Госуслуг», где, в дальнейшем, и сделать свой выбор.