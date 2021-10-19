Голосование за проект благоустройства псковского парка реки Милевки продолжится до 15 ноября

До 15 ноября псковичи смогут проголосовать за проект благоустройства парка реки Милевка. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации. Территория парка у реки Милевка расположена на Запсковье на пересечении улиц Крупской и Инженерной. Ее обустроят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда». Псковичам в ходе голосования предлагают выбрать одну из двух концепций обустройства территории парка, которые были разработаны на базе Детского технопарка «Кванториум».





В рамках первой концепции «Парк сенсорного восприятия» в парке реки Милевка предлагается установить различные интерактивные экспонаты (зеркальный лабиринт, тактильная тропа, музыкальные инструменты), которые будут направлены на развитие органов зрения, осязания и слуха. Данный проект предполагает создание уникального «живого» парка в Псковской области, в котором каждый сможет взаимодействовать с различными объектами. Также в рамках концепции «Парк сенсорного восприятия» кроме сенситивного парка на территории обустроят детскую зону, на которой расположатся домик на дереве и современный игровой комплекс. Кроме того, появятся спортивная зона для игры в баскетбол, футбол, настольный теннис и занятий воркаутом, локация для выгула и дрессировки собак, зона отдыха с арт-объектами и площадка для кормления уток.



Вторая концепция – «Место для тебя» – предполагает тематическое деление парка на несколько зон, позволяющих людям разных увлечений и возрастов чувствовать себя комфортно. В рамках данного проекта планируется создание большой зоны отдыха для взрослого населения. Также в парке будет выделена зона для выгула собак, которую огородят живой изгородью, и построена парковка для самокатов и велосипедов. Кроме того, концепция предусматривает обустройство смотровой площадки с зоной для кормления уток над рекой Милевка. В самом центре парка появится локация с круговой скамейкой под навесом и качелями, на которой сможет отдыхать молодежь. Детская площадка, согласно проекту «Место для тебя», будет оборудована игровым комплексом с горками, качелями и лестницами. Также на территории парка появится спортивная зона, на которой расположатся коробки для игр в футбол и баскетбол и воркаут-площадка.