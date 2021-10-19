Компенсацию затрат на борьбу с борщевиком могут получить многодетные семьи Псковской области

Затраты на борьбу с борщевиком Сосновского могут компенсировать многодетным семьям Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Прием заявлений на получение субсидий от псковских многодетных семей, которым были выданы земельные участки в деревне Борисовичи Псковского района, будет осуществляться с 25 октября по 15 декабря 2021 года региональным комитетом по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору.

Компенсации за химический способ борьбы с борщевиком будут предоставляться в рамках реализации комплекса мер программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы сельского хозяйства Псковской области.

О порядке и условиях получения субсидии, а также о необходимых документах подробно изложено в постановлении региональной администрации.

Решение о предоставлении дополнительной меры поддержки многодетным семьям было принято губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в июле этого года в ходе совещания о мерах борьбы с сорным растением.

Как отметили в пресс-службе администрации, глава региона неоднократно отмечал о необходимости уделять повышенное внимание борьбе с борщевиком Сосновского. По его словам, это позволит не только повысить качество земель, но и улучшить внешний вид муниципалитетов. Кроме того, это позволит сохранить здоровье жителей Псковской области.