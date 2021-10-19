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Общество

Главный признак контрафактности товаров назвал начальник Псковской таможни

19 октября 2021 года, 13:13

Главным признаком контрафактности товаров начальник Псковской таможни генерал-майор таможенной службы Игорь Ерошин назвал низкое качество товаров. Об этом он рассказал в медиа-центре ПАИ, передает корреспондент «Псковской правды».

Главный признак контрафактности товаров назвал начальник Псковской таможни
Игорь Ерошин
Пресс-служба Псковской таможни

«Один из первых признаков контрафактности – низкое качество продукции, на которой размещены товарные знаки, либо обозначение, сходное с ним до степени смешения, способ и качество упаковки товаров», – объяснил начальник Псковской таможни.

По словам Игоря Ерошина, при выявлении подобных товаров, работники таможни обращаются к правообладателям. В случае подтверждения неоригинальности продукции принимаются меры. Впоследствии к нарушителям применяются соответствующие санкции, а изъятый товар уничтожается.

Игорь Ерошин также рассказал о самых крупных задержаниях и уголовных делах в этом году. Так, псковские таможенники изъяли такие крупные партии как: 24,5 тыс. детских игрушек с признаками контрафактности; 4 тыс. 680 зонтов с маркировкой товарными знаками известных брендов и с нарушением авторских прав; 1 тыс. 384 пар китайской обуви с незаконно нанесенными на них товарными знаками известных брендов, а также более 109 тыс. алюминиевых банок для расфасовки водки.

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