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Общество

Елкин: Надо развивать в Пскове велоиндустрию

29 октября 2021 года, 15:10

Исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин подчеркнул необходимость развития велоиндустрии в Пскове во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте.

Елкин: Надо развивать в Пскове велоиндустрию

Фото: Арсений Тимашов

«Надо развивать в городе велоиндустрию, – заявил Борис Елкин. – Нужно работать в трёх направлениях – тротуары, велодорожки и проезжая часть, по которой передвигаются автомобили».

На вопрос о целесообразности одностороннего движения на улице Герцена и. п. главы администрации Пскова ответил, что данное проектное решение можно пересмотреть, но там уже присутствует велосипедная дорожка, которую «не хотелось бы убирать».

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