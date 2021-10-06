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Транспорт / Инфраструктура

Временный мост через Великую в Пскове будет из разборных металлоконструкций

6 октября 2021 года, 10:26

Временный мост через реку Великую в Пскове будет разборным. Его выполнят из металлоконструкций, сообщил корреспонденту «Псковской правды» заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации города Александр Грацкий.

Конструкция будет иметь по одной полосе движения в каждую сторону. «Шире нам не позволят здания и на улице Розы Люксембург, и на улице Профсоюзной», - пояснил Александр Грацкий.

По его словам, мост будет эстакадой проходить над улицей Розы Люксембург к улице Максима Горького, вторая эстакада будет над набережной на противоположном берегу реки.

«Временный мост мы начнём строить не раньше, чем будет завершён ремонт Троицкого моста, а это июль 2023 года. Рассчитываем, что основные работы на Троицком мосту будут завершены ещё в 2022 году, но в любом случае что-то останется, в частности, благоустройство», - сказал замначальника УГХ.

После того, как Ольгинский мост снова введут в срой, временная конструкция будет разобрана. Её планируется использовать в дальнейшем в качестве виадука, который соединит улицы Советской Армии и Вокзальную.

В настоящее время на реке Великой начались гидрологические исследования для строительства временного моста. Затем подрядчик ООО «Стройдормост проект» займётся разработкой проектно-сметной документации, которая должна быть готова к концу ноября.

Расположение конструкции в створе улиц Розы Люксембург и Профсоюзной является приоритетным, однако, рассматривается ещё одна точка — створ Комсомольской площади и улицы Леона Поземского.

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