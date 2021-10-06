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Транспорт / Инфраструктура

В Пскове начались гидрологические исследования для последующего строительства временного моста

6 октября 2021 года, 09:51

В Пскове на реке Великой начались гидрологические исследования для последующего строительства временного моста. Об этом корреспонденту «Псковской правды» сообщил заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации города Александр Грацкий.

Он отметил, что исследования будут проведены в двух точках, где возможно строительство моста. Это в створе улиц Розы Люксембург и Профсоюзной, Комсомольской площади и улицы Леона Поземского. В приоритете находится первый вариант, поскольку он более удобен для пешеходов, пояснил Александр Грацкий.

В ходе гидрологических работ будет исследован грунт для того, чтобы правильно подобрать сваи для временного моста. Далее начнётся разработка проектно-сметной документации, которая должна быть готова к концу ноября. Тогда же будет окончательно определено место размещения конструкции.

Временный мост планируется построить в 2023 году. Он заменит Ольгинский мост через реку Великую на время его капитального ремонта. Разработкой проектно-сметной документации занимается  ООО «Стройдормост проект». На эти цели из городского бюджета выделены  35 млн 206 тысяч 372 рубля.

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