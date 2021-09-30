С 4 по 10 октября массовые мероприятия в Псковской области отменяются

С 4 по 10 октября отменяются все массовые мероприятия в Псковской области. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 30 сентября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Как рассказал глава региона, также отменяются спортивные мероприятия, тренировки, секции и кружки; закрываются все детские игровые комнаты области. Все банкеты будут запрещены.

«От наиболее крупных праздников мы отказались заранее – это и ярмарка в Пскове, и фестиваль в Самолве», – сказал губернатор.

Требования к постояльцам гостиниц и санаториев о предъявлении справок о вакцинации или отрицательных ПЦР-тестов будут возвращены.

Также с 11 октября до 50% сокращается заполняемость залов во время концертов, спектаклей и других мероприятий.

Соответствующие изменения, по решению оперштаба, вносятся в Указ губернатора о мерах по противодействию распространению коронавируса. Кроме того, в документе будут прописано продление остальных ограничений до 31 октября.