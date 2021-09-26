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Общество

Синоптики рассказали, что псковичам ждать от октября

26 сентября 2021 года, 18:24

В первой половине октября ожидается температура от +2 до +7 градусов тепла ночью и от +7 до +12 градусов – днем. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики рассказали, что псковичам ждать от октября

Фото: Дарья Хваткова

Во второй половине октября, по прогнозу синоптиков, ночные температуры составят от 1 до 6 градусов с понижением до 0…-2 градусов в отдельные ночи в конце месяца. В дневное время ожидается температура от +3 до +8 градусов с возможным понижение до 0…+5 в конце октября.

Месячная сумма осадков ожидается в пределах 80-120% от нормы. Опасных метеорологических явлений не предвидится, но в отдельные дни возможно усиление ветра до 15-18 м/сек.

Уровень воды в реках и Псковском и Чудском озерах по прогнозам будет в норме для осени.

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