1,5 миллиона рублей поручил выделить Михаил Ведерников на погашение долгов пушкиногорской гостиницы «Дружба» в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил выделить 1,5 миллиона рублей из резервного фонда региона на погашение долгов гостиницы «Дружба» в Пушкиногорском районе. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области.

Гостиница «Дружба» находится в сложном финансовом положении. В июне 2021 Михаил Ведерников посещал ее в рамках рабочей поездки для обсуждения возможных вариантов решения возникших проблем.

Гостиница располагается в самом центре Пушкинских Гор и пользуется спросом у гостей. Ей пришлось приостанавить свою работу из-за пандемии, но в летний сезон она снова открылась. С того момента «Дружба» показывала хорошую загрузку коечного фонда, несмотря на эпидемиологическую обстановку и действующие ограничения по приему туристов.